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17.09.2020 16:58
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Время назад: в день открытия в Social Club вспомнят о перестройке и проведут «Запрещенный концерт»

25 сентября в Social Club на Пяти углах пройдет концерт-спектакль «Запрещенный концерт. Перестройка». В нем примут участие группы «Сансара», QCJAV, «Комсомольск», Ploho, «Бомба-Октябрь», поэт Ваня Пинженин, актеры московских и петербургских театров. (16+)

Фото: предоставлено организаторами

«Запрещенный концерт» станет первым мероприятием в Social Club после снятия карантинных ограничений, которые и вдохновили создателей проекта: они увидели много параллелей с эпохой советской перестройки, временем радикальных преобразований и желания изменить мир к лучшему. Обращаясь к музыке того периода, участники концерта попытаются найти в ней ответы на сегодняшние вопросы.

«Перестройка — это как все «недострои» в нашей стране — замысел, погибший с размахом. 1990–2020. 30 лет прошло. 25 сентября мы махнем время назад в попытке прикинуть его на сегодняшний день: с музыкой лихого излома конца 80-х — начала 90-х и теми, кто сегодня делает музыку вечной — говорит о свободе в надежде на перемены», — рассказывает о «Запрещенном концерте» его создатель Семен Серзин.

Семен Серзин
Семен СерзинФото: предоставлено организаторами

К теме протестной рок-музыки Серзин, главный режиссер петербургского «Невидимого театра», обращается не впервые. В Центре современной драматургии Екатеринбурга идет его спектакль «СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад», посвященный музыкальному андеграунду 1970–1980-х годов. Главную роль в нем играет фронтмен группы «Сансара» Олег Ягодин.

Начало в 21.00.

Алёна Палатченко

Фото: предоставлено организаторами

Семен Серзин
Семен СерзинФото: предоставлено организаторами

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