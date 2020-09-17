Челябинские судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела националиста Тесака. «Это связано с общественным резонансом»

«Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом», — рассказал Михальчик.

Судмедэксперты Челябинска проведут дополнительную экспертизу причин смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом РИА Новости 17 сентября сообщил адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца погибшего.

По его словам, обследование назначено не в рамках уголовного дела, о возбуждении которого родственники Марцинкевича просили главу СК Бастрыкина накануне.



«Нам не сообщали, что оно (уголовное дело. — Прим. ред.) возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим», — подчеркнул адвокат.



Накануне издание Znak.com сообщило, что Следственный комитет якобы уже возбудил уголовное дело по факту смерти Марцинкевича. Однако в СК эту информацию опровергали.