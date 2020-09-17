Челябинские судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела националиста Тесака. «Это связано с общественным резонансом»
Судмедэксперты Челябинска проведут дополнительную экспертизу причин смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом РИА Новости 17 сентября сообщил адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца погибшего.
«Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом», — рассказал Михальчик.
По его словам, обследование назначено не в рамках уголовного дела, о возбуждении которого родственники Марцинкевича просили главу СК Бастрыкина накануне.
«Нам не сообщали, что оно (уголовное дело. — Прим. ред.) возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим», — подчеркнул адвокат.
Накануне издание Znak.com сообщило, что Следственный комитет якобы уже возбудил уголовное дело по факту смерти Марцинкевича. Однако в СК эту информацию опровергали.
Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мёртвым в камере следственного изолятора № 3 в Челябинской области утром 16 сентября. Предполагается, что он совершил суицид. В Следкоме добавили, что заключённый оставил предсмертную записку. Родные и адвокат настаивают, что Марцинкевич не мог уйти из жизни сам, и просят возбудить дело об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. В последний раз в 2018 году ему назначили десять лет строгого режима за разбой и хулиганство. Сам Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.