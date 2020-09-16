Бастрыкина просят разобраться со смертью Марцинкевича. Родные и адвокат уверены, что волевой Тесак не мог уйти из жизни сам

Адвокат Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак просит Следственный комитет России расследовать смерть националиста в челябинском СИЗО по делу об убийстве. Об этом защитник сообщил 16 сентября.



По словам Алексея Михальчика, он будет представлять интересы отца погибшего националиста и от его имени намерен обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.



«Хочу, чтобы по 105-й статье УК («Убийство») возбуждали и провели проверку, потому что он (Марцинкевич) неоднократно писал, что «если я покончу жизнь самоубийством, то только с чужой помощью», — цитирует юриста «МБХ Медиа».

