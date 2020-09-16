FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 16:41
2
Печать

Бастрыкина просят разобраться со смертью Марцинкевича. Родные и адвокат уверены, что волевой Тесак не мог уйти из жизни сам

Адвокат Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак просит Следственный комитет России расследовать смерть националиста в челябинском СИЗО по делу об убийстве. Об этом защитник сообщил 16 сентября.

По словам Алексея Михальчика, он будет представлять интересы отца погибшего националиста и от его имени намерен обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Хочу, чтобы по 105-й статье УК («Убийство») возбуждали и провели проверку, потому что он (Марцинкевич) неоднократно писал, что «если я покончу жизнь самоубийством, то только с чужой помощью», — цитирует юриста «МБХ Медиа».

Адвокат подчеркнул, что у Максима Марцинкевича через полгода заканчивался срок заключения, и оснований сводить счёты с жизнью у него не было. Случившееся он называет «бредом и инсценировкой».

По данным издания Baza, заявление на имя Бастрыкина уже направлено. В нём представляющий родителей погибшего адвокат Михальчик просит возбудить уголовное дело об убийстве, взять расследование под личный контроль и добавляет, что националист, известный как Тесак, был «морально устойчивым, волевым и никогда не высказывал суицидальных намерений». За неделю до смерти он жаловался защитнику на пытки с целью якобы вынудить его признаться в преступлениях, которые он не совершал. Ранее юрист рассказал, что, по некоторым данным, речь шла об убийствах.

Марцинкевича нашли мёртвым в камере следственного изолятора № 3 в Челябинской области утром 16 сентября. Предполагается, что он совершил суицид. В Следкоме добавили, что заключённый оставил предсмертную записку.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. В последний раз в 2018 году ему назначили десять лет строгого режима за разбой и хулиганство. Сам Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

veteran78
Какую яркую личность страна потеряла ! Матёрый был человечище. Четыре ходки это вам не шутки.
scander
Жалко Максима. Педофилов и наркодиллеров не жалко совсем. Они заказчики. В телеге есть посмертная записка. В нет только подписи нотариуса. Где справедливость?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний