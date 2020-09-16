Бастрыкина просят разобраться со смертью Марцинкевича. Родные и адвокат уверены, что волевой Тесак не мог уйти из жизни сам
Адвокат Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак просит Следственный комитет России расследовать смерть националиста в челябинском СИЗО по делу об убийстве. Об этом защитник сообщил 16 сентября.
По словам Алексея Михальчика, он будет представлять интересы отца погибшего националиста и от его имени намерен обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
«Хочу, чтобы по 105-й статье УК («Убийство») возбуждали и провели проверку, потому что он (Марцинкевич) неоднократно писал, что «если я покончу жизнь самоубийством, то только с чужой помощью», — цитирует юриста «МБХ Медиа».
Адвокат подчеркнул, что у Максима Марцинкевича через полгода заканчивался срок заключения, и оснований сводить счёты с жизнью у него не было. Случившееся он называет «бредом и инсценировкой».
По данным издания Baza, заявление на имя Бастрыкина уже направлено. В нём представляющий родителей погибшего адвокат Михальчик просит возбудить уголовное дело об убийстве, взять расследование под личный контроль и добавляет, что националист, известный как Тесак, был «морально устойчивым, волевым и никогда не высказывал суицидальных намерений». За неделю до смерти он жаловался защитнику на пытки с целью якобы вынудить его признаться в преступлениях, которые он не совершал. Ранее юрист рассказал, что, по некоторым данным, речь шла об убийствах.
Марцинкевича нашли мёртвым в камере следственного изолятора
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. В последний раз в 2018 году ему назначили десять лет строгого режима за разбой и хулиганство. Сам Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.