Адвокат Тесака заявил, что незадолго до смерти националиста вынуждали написать явку с повинной по делу об убийствах

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак незадолго до гибели в следственном изоляторе в Челябинске мог написать явку с повинной. Об этом 16 сентября сообщил адвокат Алексей Михальчик.



По словам Михальчика, его подзащитного Марцинкевича во время этапа в Красноярске отправили в так называемую «пресс-хату», где добивались от него признания в совершении тяжких преступлений. Адвокат утверждает, что, по некоторым данным, речь идёт об убийствах.



Марцинкевича якобы вынуждали написать явку с повинной, эти данные, как заявляет юрист, должны были уйти на доследственную проверку в Следственный комитет, пишет «Коммерсантъ».

