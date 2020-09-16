Адвокат Тесака заявил, что незадолго до смерти националиста вынуждали написать явку с повинной по делу об убийствах
Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак незадолго до гибели в следственном изоляторе в Челябинске мог написать явку с повинной. Об этом 16 сентября сообщил адвокат Алексей Михальчик.
По словам Михальчика, его подзащитного Марцинкевича во время этапа в Красноярске отправили в так называемую «пресс-хату», где добивались от него признания в совершении тяжких преступлений. Адвокат утверждает, что, по некоторым данным, речь идёт об убийствах.
Марцинкевича якобы вынуждали написать явку с повинной, эти данные, как заявляет юрист, должны были уйти на доследственную проверку в Следственный комитет, пишет «Коммерсантъ».
Марцинкевича нашли мёртвым в камере следственного изолятора №3 в Челябинской области утром 16 сентября. Областной Следком начал проверку по факту гибели. «По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку», — уточнили в ведомстве. Адвокаты, которые в разное время защищали Марцинкевича, сомневаются в том, что он мог уйти из жизни самостоятельно. Один из них заявил, что Тесаку якобы «помогли».
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. В последний раз в 2018 году ему назначили десять лет строгого режима за разбой и хулиганство. Сам Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.