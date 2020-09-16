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16.09.2020 20:18
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Znak сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Тесака. Следком это отрицает

Следственный комитет увидел в гибели националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО признаки чужого вмешательства, 16 сентября сообщил Znak.com со ссылкой на собеседника в следственных органах

Как пишет издание, уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (110 УК). По словам собеседника, в настоящее время идут неотложные следственные действия, изымается всё, что могло иметь отношение к случившемуся как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР Челябинской области Владимир Шишков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» не подтвердил эту информацию. Пресс-служба ведомства для комментария ТАСС процитировала выдержку из размещённого на сайте релиза: «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».

Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мёртвым в камере следственного изолятора № 3 в Челябинской области утром 16 сентября. Предполагается, что он совершил суицид. В Следкоме добавили, что заключённый оставил предсмертную записку. Родные и адвокат настаивают, что Марцинкевич не мог уйти из жизни сам, и просят возбудить дело об убийстве.

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Комментарии (1)

Kezevo
И его загасили! Всех гасят в тюрягах зачем им суды, у них свои ликвидаторы, которые приговоры выносят без предупреждения обвиняемого.
Марцинкевич личность одиозная, много раз кому мешал по реализии наркоты подконтрольным МВД курьерам
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