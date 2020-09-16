Znak сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Тесака. Следком это отрицает

Следственный комитет увидел в гибели националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО признаки чужого вмешательства, 16 сентября сообщил Znak.com со ссылкой на собеседника в следственных органах



Как пишет издание, уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (110 УК). По словам собеседника, в настоящее время идут неотложные следственные действия, изымается всё, что могло иметь отношение к случившемуся как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР Челябинской области Владимир Шишков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» не подтвердил эту информацию. Пресс-служба ведомства для комментария ТАСС процитировала выдержку из размещённого на сайте релиза: «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».