Znak сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Тесака. Следком это отрицает
Следственный комитет увидел в гибели националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО признаки чужого вмешательства, 16 сентября сообщил Znak.com со ссылкой на собеседника в следственных органах
Как пишет издание, уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (110 УК). По словам собеседника, в настоящее время идут неотложные следственные действия, изымается всё, что могло иметь отношение к случившемуся как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа.
Старший помощник руководителя следственного управления СКР Челябинской области Владимир Шишков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» не подтвердил эту информацию. Пресс-служба ведомства для комментария ТАСС процитировала выдержку из размещённого на сайте релиза: «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».
Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мёртвым в камере следственного изолятора № 3 в Челябинской области утром 16 сентября. Предполагается, что он совершил суицид. В Следкоме добавили, что заключённый оставил предсмертную записку. Родные и адвокат настаивают, что Марцинкевич не мог уйти из жизни сам, и просят возбудить дело об убийстве.