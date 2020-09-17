Строительство дороги ограничит Малую Митрофаньевскую до апреля 2021 года

В пятницу, 18 сентября, в Петербурге вступают в силу ограничения движения по двум адресам. Автомобилистов потеснят для строительства дороги и прокладки инженерных сетей, сообщает 17 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 5 апреля 2021 года из-за строительства дороги ограничат движение транспорта по Малой Митрофаньевской улице от Московского проспекта до Парфёновской улицы и по южной набережной Обводного канала у Парфёновской улицы. Также будет перекрыт проезд по улице Красуцкого у Парфёновской. Работы выполняет ООО «СК «Орион плюс».