Строительство дороги ограничит Малую Митрофаньевскую до апреля 2021 года
В пятницу, 18 сентября, в Петербурге вступают в силу ограничения движения по двум адресам. Автомобилистов потеснят для строительства дороги и прокладки инженерных сетей, сообщает 17 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 5 апреля 2021 года из-за строительства дороги ограничат движение транспорта по Малой Митрофаньевской улице от Московского проспекта до Парфёновской улицы и по южной набережной Обводного канала у Парфёновской улицы. Также будет перекрыт проезд по улице Красуцкого у Парфёновской. Работы выполняет ООО «СК «Орион плюс».
Из-за работ по прокладке инженерных сетей, которые выполняет ООО «ЦВЕТЕНИЕ СЛИВЫ», будут перекрывать движение в Петроградском районе:
- с 18 сентября по 3 октября — по Малой Зелениной улице от набережной Адмирала Лазарева до Петергофской улицы;
- с 4 по 15 октября — по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной улицы.