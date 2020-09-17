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17.09.2020 14:04
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Строительство дороги ограничит Малую Митрофаньевскую до апреля 2021 года

В пятницу, 18 сентября, в Петербурге вступают в силу ограничения движения по двум адресам. Автомобилистов потеснят для строительства дороги и прокладки инженерных сетей, сообщает 17 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

До 5 апреля 2021 года из-за строительства дороги ограничат движение транспорта по Малой Митрофаньевской улице от Московского проспекта до Парфёновской улицы и по южной набережной Обводного канала у Парфёновской улицы. Также будет перекрыт проезд по улице Красуцкого у Парфёновской. Работы выполняет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга

Из-за работ по прокладке инженерных сетей, которые выполняет ООО «ЦВЕТЕНИЕ СЛИВЫ», будут перекрывать движение в Петроградском районе:

  • с 18 сентября по 3 октября — по Малой Зелениной улице от набережной Адмирала Лазарева до Петергофской улицы;
  • с 4 по 15 октября — по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной улицы.
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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