Число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 40 тысяч

В Петербурге коронавирус за последние сутки диагностировали у 211 человек, что на четыре случая больше, чем днём ранее, следует из данных оперштаба. Город удерживает вторую строчку по числу заражённых в России.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 4099 тысяч петербуржцев.

В России за сутки зафиксировали 5 762 случая коронавируса. Новых заболевших фиксируют по всей стране, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заразившихся за день насчитали в Москве с 730, что в 3,4 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.