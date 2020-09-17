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17.09.2020 10:31
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Число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 40 тысяч

В Петербурге коронавирус за последние сутки диагностировали у 211 человек, что на четыре случая больше, чем днём ранее, следует из данных оперштаба. Город удерживает вторую строчку по числу заражённых в России.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 4099 тысяч петербуржцев.

В России за сутки зафиксировали 5 762 случая коронавируса. Новых заболевших фиксируют по всей стране, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заразившихся за день насчитали в Москве с 730, что в 3,4 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 1 085 281. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,4 миллиона), Индии (5,1 миллиона) и США (6,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (895 868) смогли вылечиться от коронавируса, а для 19 061 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (4)

Monus
правильные цифры: 400 тысяч, потому что они не тестируют всех людей...
DrNixon
конечно 40 тыс - ведь часть людей люди именно в Санкт-Петербурге по каким-то не ведомым законам не выздоравливают и не умирают. правильнее говорить переболело 40 тыс.
Cashmare
"Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 4099 тысяч петербуржцев". ну вот и всплыла фонтанковская правда. 4099 тысяч - это 4 ляма, почти весь город переболел, намордники можно отменять
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