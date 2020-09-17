Мощный шторм «Айла» обесточил больше 60 тысяч домов в Финляндии. Непогода движется в сторону Петербурга
Штормовой ветер обрушился на западное побережье Финляндии и прошёлся на восток по стране в ночь на 17 сентября. Он сносит на своём пути деревья, роняя их на пути и линии электропередач. По данным на 8:00, без света в Суоми остаётся более 62 тысячи домов.
Как сообщает Метеорологический институт Финляндии, самые мощные порывы ветра были зафиксированы в городе Пиетарсаари - 35,3 м/с.
Однако это ещё не конец. Ожидается, что это будет самый сильный шторм в году (его назвали «Айла»), и днём 17 сентября погода ухудшится. Жителям некоторых регионов настоятельно рекомендуют не покидать дома. По данным Метеорологического института, ситуация уже очень опасна в пяти регионах на западе и юго-западе страны, в прибрежных регионах Ботнического залива возможны наводнения.
Финские синоптики предупреждают, что непогода движется на юго-восток, то есть, в сторону Петербурга.
Varoituskartalla piisaa tänään väriä... Myrskyä merille ja myrskypuuskia maa-alueilla. Aila-myrsky liikkuu kaakkoon päivän mittaan. lähteet: https://t.co/pMzcajkyoo https://t.co/89Fq3jeKaZ #ailamyrsky pic.twitter.com/vzxE25CplM— Matti Huutonen ⛅ (@MattiHuu_YLE) September 17, 2020
Усиление ветра и дождя ожидается к вечеру 17 сентября и в Петербурге.