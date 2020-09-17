FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 08:17
0
Печать

Мощный шторм «Айла» обесточил больше 60 тысяч домов в Финляндии. Непогода движется в сторону Петербурга

Штормовой ветер обрушился на западное побережье Финляндии и прошёлся на восток по стране в ночь на 17 сентября. Он сносит на своём пути деревья, роняя их на пути и линии электропередач. По данным на 8:00, без света в Суоми остаётся более 62 тысячи домов.

Как сообщает Метеорологический институт Финляндии, самые мощные порывы ветра были зафиксированы в городе Пиетарсаари - 35,3 м/с.

Однако это ещё не конец. Ожидается, что это будет самый сильный шторм в году (его назвали «Айла»), и днём 17 сентября погода ухудшится. Жителям некоторых регионов настоятельно рекомендуют не покидать дома. По данным Метеорологического института, ситуация уже очень опасна в пяти регионах на западе и юго-западе страны, в прибрежных регионах Ботнического залива возможны наводнения.

Финские синоптики предупреждают, что непогода движется на юго-восток, то есть, в сторону Петербурга.

Усиление ветра и дождя ожидается к вечеру 17 сентября и в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний