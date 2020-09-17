Петербуржцы делятся эффектными видами ночной грозы. Сегодня на улицу — лучше с зонтом
В ночь на 17 сентября в Петербурге прошла гроза, горожане поспешили поделиться впечатлениями в соцсетях.
Многочисленные молнии, разрезавшие небо, попали на видео. Об увиденном рассказывают жители юга города: грозу наблюдали в Колпино, Шушарах, Павловске.
Грозовой фронт прошёлся и по Ленобласти. «Давно такого не видел, сверкало, почти не останавливаясь», - пишет житель Гатчины Алексей.
Со среды в Петербурге похолодало, и осень продолжает набирать силу, пряча солнце от горожан за облаками.
По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября температура воздуха днём едва ли поднимется выше +12 градусов Цельсия. Ветер, наконец, успокоится до умеренного, однако к вечеру местами возможны порывы сильного.
Шансы увидеть солнце небольшие — весь день в разных районах города будут идти дожди, местами незначительные. Вероятность осадков тоже повысится к вечеру.