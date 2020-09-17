FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 07:07
0
Печать

Петербуржцы делятся эффектными видами ночной грозы. Сегодня на улицу — лучше с зонтом

В ночь на 17 сентября в Петербурге прошла гроза, горожане поспешили поделиться впечатлениями в соцсетях.

Многочисленные молнии, разрезавшие небо, попали на видео. Об увиденном рассказывают жители юга города: грозу наблюдали в Колпино, Шушарах, Павловске.

Грозовой фронт прошёлся и по Ленобласти. «Давно такого не видел, сверкало, почти не останавливаясь», - пишет житель Гатчины Алексей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт Петербург»/ vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт Петербург»/ vk.com/spb_today

Со среды в Петербурге похолодало, и осень продолжает набирать силу, пряча солнце от горожан за облаками.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября температура воздуха днём едва ли поднимется выше +12 градусов Цельсия. Ветер, наконец, успокоится до умеренного, однако к вечеру местами возможны порывы сильного.

Шансы увидеть солнце небольшие — весь день в разных районах города будут идти дожди, местами незначительные. Вероятность осадков тоже повысится к вечеру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний