В Ухане приземлился первый за восемь месяцев международный пассажирский борт
Первый за восемь месяцев международный пассажирский рейс приземлился в среду в Ухане, наиболее пострадавшем от коронавируса городе Китая, сообщает телеканал CGTN.
Рейс, выполняемый южнокорейской авиакомпанией T'way, приземлился в международном аэропорту Ухань Тяньхэ 16 сентября с 60 пассажирами, в том числе 11 южнокорейцами, на борту. Все они должны были по прилёту предоставить тест на COVID-19 от авторизованной посольством КНР клиники.
Управления гражданской авиации Китая (CAAC) приостановила полеты в Ухань в январе, после того, как власти обнаружили первые случаи заболевания COVID-19 в стране. Именно с этого города началась пандемия коронавируса в мире.
Между тем, аэропорт Уханя по пассажиропотоку на внутренних рейсах уже постепенно приближается к показателям 2019 года.
За время пандемии COVID-19, данным Университета Джонса Хопкинса, был диагностирован у 90,2 тыс. человек в Китае. 4736 человек умерли.