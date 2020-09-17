В Ухане приземлился первый за восемь месяцев международный пассажирский борт

Первый за восемь месяцев международный пассажирский рейс приземлился в среду в Ухане, наиболее пострадавшем от коронавируса городе Китая, сообщает телеканал CGTN.

Рейс, выполняемый южнокорейской авиакомпанией T'way, приземлился в международном аэропорту Ухань Тяньхэ 16 сентября с 60 пассажирами, в том числе 11 южнокорейцами, на борту. Все они должны были по прилёту предоставить тест на COVID-19 от авторизованной посольством КНР клиники.

Управления гражданской авиации Китая (CAAC) приостановила полеты в Ухань в январе, после того, как власти обнаружили первые случаи заболевания COVID-19 в стране. Именно с этого города началась пандемия коронавируса в мире.