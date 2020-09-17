FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 07:59
0
Печать

В Ухане приземлился первый за восемь месяцев международный пассажирский борт

Первый за восемь месяцев международный пассажирский рейс приземлился в среду в Ухане, наиболее пострадавшем от коронавируса городе Китая, сообщает телеканал CGTN.

Рейс, выполняемый южнокорейской авиакомпанией T'way, приземлился в международном аэропорту Ухань Тяньхэ 16 сентября с 60 пассажирами, в том числе 11 южнокорейцами, на борту. Все они должны были по прилёту предоставить тест на COVID-19 от авторизованной посольством КНР клиники.

Управления гражданской авиации Китая (CAAC) приостановила полеты в Ухань в январе, после того, как власти обнаружили первые случаи заболевания COVID-19 в стране. Именно с этого города началась пандемия коронавируса в мире.

Между тем, аэропорт Уханя по пассажиропотоку на внутренних рейсах уже постепенно приближается к показателям 2019 года.

За время пандемии COVID-19, данным Университета Джонса Хопкинса, был диагностирован у 90,2 тыс. человек в Китае. 4736 человек умерли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний