Глава Минздрава Турции: Готовы через неделю начать испытания российской COVID-вакцины
В Турции через неделю начнется заключительная, третья стадия испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2020
📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/Lpn3YMWscI
«Третья фаза испытаний российской вакцины может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки», — заявил Коджа.
Министр также отметил, что в среду в Турции на трех пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.
Коджа выразил надежду, что вакцину можно будет уже использовать к концу года.
«Сегодня мир находится в более сложной фазе COVID-19, чем в начале пандемии », — заключил министр.
В начале сентября Турция подала заявку на участие в финальной стадии испытаний российской вакцины против COVID-19.