Глава Минздрава Турции: Готовы через неделю начать испытания российской COVID-вакцины

В Турции через неделю начнется заключительная, третья стадия испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Третья фаза испытаний российской вакцины может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки», — заявил Коджа.

Министр также отметил, что в среду в Турции на трех пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.

Коджа выразил надежду, что вакцину можно будет уже использовать к концу года.