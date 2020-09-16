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16.09.2020 23:46
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Глава Минздрава Турции: Готовы через неделю начать испытания российской COVID-вакцины

В Турции через неделю начнется заключительная, третья стадия испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Третья фаза испытаний российской вакцины может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки», — заявил Коджа.

Министр также отметил, что в среду в Турции на трех пациентах была протестирована китайская вакцина от коронавируса.

Коджа выразил надежду, что вакцину можно будет уже использовать к концу года.

«Сегодня мир находится в более сложной фазе COVID-19, чем в начале пандемии », — заключил министр.

В начале сентября Турция подала заявку на участие в финальной стадии испытаний российской вакцины против COVID-19.

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