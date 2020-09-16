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16.09.2020 22:15
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СОБР спешит на обыск. Оперативник Петроградского УМВД из дела о взятке 1 миллион стал жертвой недоброго места

«Фонтанке» стали известны подробности дела о получении взятки 1 миллион рублей сотрудниками полиции. Оперативник Илья Алексеев, из-за которого трясли Петроградское УМВД, унаследовал должность с плохой «наследственностью».

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись начала обыска полиции Петроградского района днем 16 сентября. В половину третьего дня вместе со следственной группой в здание на Большой Монетной улице вбежали бойцы СОБРа. В их задачу входило проникновение в кабинеты уголовного розыска. Сотрудников СК интересовал старший оперуполномоченный «угонной» группы 34-летний уроженец города Выборг Илья Алексеев.

«Фонтанка.ру»

По версии следствия, оперативник и сотрудник отдела ГИБДД Выборгского района Петербурга Сулейманов получили взятку 1 миллион рублей от представителя угонного мира за непривлечение к уголовной ответственности.

Алексеев, по данным «Фонтанки», работал в Петроградском уголовном розыске 12 лет, придя выпускником университет МВД. В 2017 году оперативника поставили на линию по борьбе с хищениями транспорта. Должность стала вакантной после череды печальных событий в Петроградском УМВД. Предшественника Елисеева, оперативника Виктора Родина по дурному стечению обстоятельств тоже задержали за взятку от автоугонщика.

Как установил Петроградский суд, в 2015 году Родин и коллега из 43-го отдела полиции Денис Михайлов проверяли одного петербуржца на причастность к угонам. Его задержали на автомобиле с измененным идентификационным номером. Родин нашел у петербуржца спецсредство негласного получения информации для проникновения и обследования транспортных средств, но за взятку 3400 долларов освободили подозреваемого. Еще за 645 тысяч полицейские вернули спецстредство, а за 200 тысяч Родин вернул и автомобиль. Оперативника приговорили к 4 годам и 1 месяцу строгого режима, Михайлова отправили в колонию на 3,5 года.

После очередного уголовного дела руководству Петроградского УМВД, вероятно, будет непросто найти кандидата на вакантное место.

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Комментарии (9)

Nothing
я тут посмотрю некоторые типа "мафиози" к тишине призывают и фонтанка удаляет сообщения! Послушайте меня! Одна заява ментам - и все мафиози, как правило сливаются в унитаз )))))
Nothing
Ну значит дней 7 город может спать спокойно угонов не будет
0day
Так в 43-й или налево (мимо дежурки)?
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