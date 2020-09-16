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16.09.2020 19:03
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Гаишник на миллион. В Петербурге спецназ штурмовал районное управление МВД

Следственный комитет при поддержке спецназа провел обыски в Петроградском УМВД. Поводом стало дело о щедрости угонного мира.

Как стало известно «Фонтанке», 16 сентября делегация силовиков посетила уголовный розыск Петроградского района. Следователи искали следы миллиона рублей, якобы полученных сотрудником ГИБДД Выборгского района и оперативником Петроградского УМВД от петербуржца.

Дело расследует СК Выборгского района. Инспектора ГИБДД Сулейманова задерживали 15 сентября в кафе на улице Александра Матросова при передаче денег.

По предварительным данным, оперативник Петроградского района при расследовании серии хищений автотранспорта сообщил имеющему отношение к угонному миру петербуржцу о своем намерении привлечь его к уголовной ответственности, а инспектор Сулейманов, к которому петербуржец обратился за советом, назвал сумму откупа от проблем.

Накануне в Петроградском УМВД прошли обыски по другому делу — о восьми миллионах рублей, которые требовали от обвиняемого в краже петербуржца за прекращение уголовного преследования. Задержанный парламентер, приехавший за деньгами, дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК "Получение взятки".

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Kezevo
Снова генерал Семёнов ни сном ни духом что гаишники то оказываетсч с угонщиками в плотной связке ай ай ай, срочно Абакумова звонить и видео новое записывать
Pilat
А вот пора внедрять следующее правило.
Если подразделение МВД самое у себя вовремя не выявило коррупционера оборотня, всё оно увольняется без права на служебную пенсию. Вся выслуга лет в корзину.
Потому как не верю я, что можно крутить дела и чтоб об этом не знали сослуживцы.
197655194
На Тореза бы еще взяточников разогнали
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