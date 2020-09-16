Гаишник на миллион. В Петербурге спецназ штурмовал районное управление МВД

Дело расследует СК Выборгского района. Инспектора ГИБДД Сулейманова задерживали 15 сентября в кафе на улице Александра Матросова при передаче денег.

Как стало известно «Фонтанке», 16 сентября делегация силовиков посетила уголовный розыск Петроградского района. Следователи искали следы миллиона рублей, якобы полученных сотрудником ГИБДД Выборгского района и оперативником Петроградского УМВД от петербуржца.

Следственный комитет при поддержке спецназа провел обыски в Петроградском УМВД. Поводом стало дело о щедрости угонного мира.

По предварительным данным, оперативник Петроградского района при расследовании серии хищений автотранспорта сообщил имеющему отношение к угонному миру петербуржцу о своем намерении привлечь его к уголовной ответственности, а инспектор Сулейманов, к которому петербуржец обратился за советом, назвал сумму откупа от проблем.



Накануне в Петроградском УМВД прошли обыски по другому делу — о восьми миллионах рублей, которые требовали от обвиняемого в краже петербуржца за прекращение уголовного преследования. Задержанный парламентер, приехавший за деньгами, дал признательные показания.



Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК "Получение взятки".