Гаишник на миллион. В Петербурге спецназ штурмовал районное управление МВД
Следственный комитет при поддержке спецназа провел обыски в Петроградском УМВД. Поводом стало дело о щедрости угонного мира.
Как стало известно «Фонтанке», 16 сентября делегация силовиков посетила уголовный розыск Петроградского района. Следователи искали следы миллиона рублей, якобы полученных сотрудником ГИБДД Выборгского района и оперативником Петроградского УМВД от петербуржца.
Дело расследует СК Выборгского района. Инспектора ГИБДД Сулейманова задерживали 15 сентября в кафе на улице Александра Матросова при передаче денег.
По предварительным данным, оперативник Петроградского района при расследовании серии хищений автотранспорта сообщил имеющему отношение к угонному миру петербуржцу о своем намерении привлечь его к уголовной ответственности, а инспектор Сулейманов, к которому петербуржец обратился за советом, назвал сумму откупа от проблем.
Накануне в Петроградском УМВД прошли обыски по другому делу — о восьми миллионах рублей, которые требовали от обвиняемого в краже петербуржца за прекращение уголовного преследования. Задержанный парламентер, приехавший за деньгами, дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК "Получение взятки".