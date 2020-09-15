Алло, прачечная. Чем заинтересовало ФСБ дело о краже стиральной машины

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Рассказанная «Фонтанкой» бытовая история квартиросъемщиков получила продолжение 15 сентября. После получения меченых купюр задержан 33-летний петербуржец, через которого сотрудники ФСБ и СК проложили прямую дорогу в следственное управление МВД Петроградского района.

Два месяца назад в Петербурге суд арестовал предпринимателя Антона Давыдова. Он с женой без утайки вывез стиральную и сушильную машины с электрочайником из квартиры, которую арендовал за 300 тысяч. Это был ответ пары арендодателю Снежане Грибовой, отказавшейся возвращать залог. Грибова, имеющая широкие знакомства, пообещала паре проблемы. Следствие Петроградского района энергично взялось за Давыдова, возбудило против него дело по краже и добилось отправки в СИЗО



На следующий день после ареста предпринимателя с его женой Ольгой Пресняковой связался петербуржец Денис Белов. По её словам, он передал, что следствие готово прекратить дело за 8 миллионов рублей.

«Я думала, нас пытаются спровоцировать на дачу взятки и возбудить еще одно дело, - вспоминает Ольга Преснякова в разговоре с «Фонтанкой». - Да и сумма была странно знакомая. Почти столько же, 100 тысяч долларов, от нас хотела получить арендатодатель за урегулирование конфликта».

Денег таких у Пресняковой все равно не было, вступать в переговоры с Беловым она не намеревалась. Но её попросили об этом.

Примерно в те же дни Преснякову побеспокоили сотрудники ФСБ, до которых по своим каналам донеслось, что в следствии МВД Петроградского района чуть ли уже не делят «транш Давыдова». Пару посвятили в тонкости оперативной работы. По данным «Фонтанки», Ольга Преснякова почти перестала выходить из дома без записывающей аппаратуры, все телефонные звонки она тоже якобы фиксировала (женщина не стала подтверждать эту информацию. - ред.).



Самым драматичным, пожалуй, получился день 26 августа 2020 года, когда Давыдова привезли в Петроградский районный суд на меру пресечения. Сотрудникам ФСБ было известно, что свидания с Давыдовым добивается следователь Петроградского УМВД Николай Степанюк - будто бы для подтверждения полномочий Дениса Белова как посредника и выдачи устных гарантий прекращения дела после передачи 8 миллионов. Это свидание могло произойти в самом суде или после продления ареста в следственном кабинете СИЗО - то есть там, где представители юстиции чувствуют себя раскрепощенно.

Подготовку сотрудников ФСБ по установке прослушивающих устройств сломала судья. Она отпустила Давыдова под залог миллион рублей.

По правилам, обвиняемого отпускают не сразу, а после поступления денег на депозит. Давыдова не вернули в СИЗО, а отправили в ИВС Петроградского района ночевать. Место встречи предпринимателя и следователя было предопределено. И, действительно, Давыдова вызвали вечером 26-го в кабинет следователя, и там он увидел Степанюка. Оснастить кабинет средствами аудификсации оперативники успели. По информации «Фонтанки», в материалах есть запись разговора Давыдова и Степанюка с упоминанием фамилий сотрудников СУ Петроградского района, вплоть до руководителя управления Елены Пинчук.



После этого еще много было телефонных разговоров и встреч. Днем 14 сентября Давыдов, наконец, предложил Белову приехать за восемью миллионами на парковку у дома 4 по Благодатной улице. Деньги он передал в своей машине. Белов вышел из салона, сел в черный «Мерседес» и при задержании дал газу, выбросив пакет. В нем лежали помеченные красящим веществом купюры.

Устраивать погоню сотрудники ФСБ Московского района не стали. Денису Белову позвонили и предложили прийти в Следственный комитет. Он добрался сегодня. Мужчину окутывал флер незнания. Он пожимал плечами до тех пор, пока в кабинет с ультрафиолетовой лампой не вошел человек. Краска с Дениса Белова еще не сошла, а заодно разговорила его. По предварительным данным, показания Белова не опровергают результаты прослушивания.

В отношении Белова возбудили уголовное дело по покушению на мошенничество - лично он влиять на расследование против Давыдова не мог.

По данным «Фонтанки», Петроградское УМВД обыскивают вторые сутки. Накануне вечером, около 19.30, сотрудники ФСБ и СК обследовали служебный кабинет следователя Ерещука, в производстве которого сейчас находится дело Давыдова. Заодно Ерещука, дежурившего на сутках, обезоружили, изъяли у него сотовый телефон и отправили домой.



За пару месяцев после ареста Антона Давыдова с ним не провели ни одного следственного действия по делу о краже. Кажется, к судьбе стиральной машины Петроградское следствие охладело.

«Фонтанке» неизвестно, планирует ли Следственный комитет останавливаться на Денисе Белове, но предположить - можно. Из постановления о возбуждении дела следует, что расследование поручено группе из восьми следователей.

Александр Ермаков, Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»