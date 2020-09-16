Как пережить потерю и что делать, когда твоя мама горилла: БТК представляет четыре новых спектакля для детей

В сентябре Большой театр кукол выпускает сразу несколько детских премьер. Авторами постановок стали студенты режиссерского курса худрука БТК Руслана Кудашова в РГИСИ.

Все четыре спектакля объединены общей идеей — изменить стереотипные представления о театре для детей, как о чем-то несерьезном. Работы молодых режиссеров касаются вопросов, сталкиваться с которыми непросто и детям, и взрослым. Каждая премьера будет сопровождаться выходом подкаста по теме постановки, а также зрители увидят выставку рисунков и книги, подготовленные молодыми художниками.



Первый спектакль — «Лев и птичка» (6+) по книге канадской писательницы Марианны Дюбюк. Режиссер Владислав Тутак превратил сказку о дружбе льва и птички в историю о проживании потери. Главный герой, лев Леон тоскует по умершей львице Эльзе, но встреча с птичкой возвращает ему радость жизни. К премьере в театре записали подкаст с участием детского психолога Екатерины Мурашовой. Участники записи обсуждают спектакль, а также отвечают на важный вопрос: как разговаривать с детьми о смерти и потере близкого человека. Посмотреть спектакль можно 4 октября.



Фото: предоставлено театром

19 сентября состоится вторая премьера: «Меня удочерила горилла» (6+) по книге Фриды Нильсон (постановка — Роман Бокланов). Девочка Юнна мечтает о красивой маме, но случается так, что ее удочерила мохнатая и совсем не привлекательная горилла. Что из этого вышло, расскажут на спектакле. К премьере этой постановки в БТК придумали совместный проект с благотворительным фондом «Дети ждут»: группа художников работает над книгами о детях — подопечных фонда. Увидеть результат их работы можно будет перед премьерой. Также к спектаклю будет записан подкаст с председателем фонда Ладой Уваровой, которая расскажет о процессе вхождения в семью приемного ребенка.



Фото: предоставлено театром

Спектакль Лидии Клириковой «Плохо нарисованная курица» (6+) пройдет 24 сентября. Учительнице по рисованию не нравится курица, которую нарисовал мальчик Якуб. Курица действительно странная, похожа и на индюка, и на павлина, но разве это мешает ей быть курицей? В основу постановки легла сказка Милоша Мацоурека, который знаком российским зрителям по другой истории, про льва Бонифация, героя популярного мультфильма. Перед премьерой пройдет выставка рисунков, созданных студентами центра «Антон тут рядом», а в подкасте к спектаклю создатель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева поделится своими мыслями о нестандартном мышлении и свободе творчества.



Фото: предоставлено театром

Завершится цикл 27 сентября показом спектакля «Маленький концерт для фортепиано с медведем» (6+). Его герой — медвежонок — находит в лесу фортепиано, и находка настолько увлекает его, что медвежонок приходит поиграть каждый день. «Это спектакль, о том, как не бояться заниматься делом, которое тебе нравится, даже если все вокруг считают, что оно не для тебя. О том, чего ты можешь добиться, если очень захочешь, и что всегда есть кто-то, кто тебя ждет и будет рад видеть, несмотря ни на что», — рассказывает о замысле постановки режиссер Ксения Павлова. Для этой премьеры в театре также готовят подкаст о том, как найти свое призвание и сохранить верность выбранному делу.



Алёна Палатченко

