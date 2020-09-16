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16.09.2020 19:07
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Фигурист Морозов заболел коронавирусом и пропустит из-за этого Кубок России

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заразился коронавирусом. Как сообщает «Матч ТВ» в среду, 16 сентября, из-за этого спортсмены снялись с первого этапа Кубка России.

Ранее пара пропустила без объяснения причины контрольные прокаты в Москве. Также поступила чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная, но её тренер Евгений Плющенко заявил, что программа фигуристки еще не готова.

Морозов и Тарасова, скорее всего, пропустят и этап Гран-при в США. Они являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратными серебряными призёрами чемпионата мира и двукратными чемпионами Европы.

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Комментарии (1)

Алекс99
Давайте во втором предложении второго абзаца "также" исправим на "так же" и, кроме того, учтем, что Косторная поступила не так же: Тарасова и Морозов вообще и не собирались принимать участие в открытых прокатах, а Косторная в них участие принимала, но показала только короткую программу. Предлагаю также не ловить хайп на теме Косторной, а тогда уж добавить, что так же, как Косторная, поступила и фигуристка Софья Самодурова, которая тоже показала только короткую программу и снялась с произвольной, но автора заметки это совершенно не заинтересовало, хотя Самодурова, в отличие от Косторной, — петербургская фигуристка.
Владимиру Морозову — здоровья. Характерно, что пока Тарасова с Морозовым 8 месяцев сидели в США (где они и тренируются), ковид они не подхватили, зато стоило им приехать в родную страну и буквально через 2 недели гле-то заразились.
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