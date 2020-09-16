Фигурист Морозов заболел коронавирусом и пропустит из-за этого Кубок России

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заразился коронавирусом. Как сообщает «Матч ТВ» в среду, 16 сентября, из-за этого спортсмены снялись с первого этапа Кубка России.



Ранее пара пропустила без объяснения причины контрольные прокаты в Москве. Также поступила чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная, но её тренер Евгений Плющенко заявил, что программа фигуристки еще не готова.



Морозов и Тарасова, скорее всего, пропустят и этап Гран-при в США. Они являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратными серебряными призёрами чемпионата мира и двукратными чемпионами Европы.

