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16.09.2020 18:14
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Суд в Петербурге признал запрещенным пост в блоге тюменского пользователя ЖЖ о коронавирусе. Запись уже недоступна

Октябрьский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора о признании запрещенной информации, распространяемой через ЖЖ.

Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов, надзорное ведомство жаловалось на пост в блоге пользователя из Тюмени Алексея Кунгурова. Он якобы разместил недостоверную информацию о фактическом отсутствии в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации средств для проведения тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Доступ к записи имели не только 9 тысяч «друзей» пользователя, но и другой любой пользователь.

Суд требование административного иска удовлетворил.

Как убедился корреспондент «Фонтанки», запись из ЖЖ уже удалена.

Сегодня же Нагатинский суд Москвы вынес первый приговор о распространении фейка о пандемии нового коронавируса. Жительница столицы рассказывала на своих страницах в социальных сетях о продаже в одном из магазинов защитных масок с китайской маркировкой, которые, как она уверяла, были гуманитарной помощью для России. Женщину приговорили к обязательным работам.

Президент России 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Документ был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Так, Уголовный кодекс РФ был дополнен новой статьей 207.1 — о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

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