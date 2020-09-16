Суд в Петербурге признал запрещенным пост в блоге тюменского пользователя ЖЖ о коронавирусе. Запись уже недоступна

Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов, надзорное ведомство жаловалось на пост в блоге пользователя из Тюмени Алексея Кунгурова. Он якобы разместил недостоверную информацию о фактическом отсутствии в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации средств для проведения тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Октябрьский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора о признании запрещенной информации, распространяемой через ЖЖ.

Доступ к записи имели не только 9 тысяч «друзей» пользователя, но и другой любой пользователь.



Суд требование административного иска удовлетворил.



Как убедился корреспондент «Фонтанки», запись из ЖЖ уже удалена.



Сегодня же Нагатинский суд Москвы вынес первый приговор о распространении фейка о пандемии нового коронавируса. Жительница столицы рассказывала на своих страницах в социальных сетях о продаже в одном из магазинов защитных масок с китайской маркировкой, которые, как она уверяла, были гуманитарной помощью для России. Женщину приговорили к обязательным работам.

