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16.09.2020 17:49
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В Адмиралтейском районе к 2023 году построят новую школу

На Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе города появится новая общеобразовательная школа на 825 учеников. Как сообщает Группа «Эталон», недавно получившая разрешение на ее строительство, завершить работы планируется в декабре 2023 года.

В здании школы на площади 19,3 тыс. кв. м разместят комфортные учебные классы, спортзал, просторное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 посадочных мест с сектором для людей с ограниченными возможностями. Также в здании оборудуют библиотеку с читальным залом, кабинеты информатики, физики и химии с лабораторными. Отдельно в школе создадут помещения для кружков, медицинский блок и обеденный зал. Для начальных классов выделят отдельный блок помещений с собственным входом.

Объект будет строиться в рамках жилого проекта Группы «Эталон» — квартала «Галактика». На прилегающей к школе территории появятся площадки для подвижных игр, беговая дорожка длиной 100 м, площадки для баскетбола, футбола и волейбола, а также зона с уличными тренажёрами.

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