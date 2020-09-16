В Адмиралтейском районе к 2023 году построят новую школу

На Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе города появится новая общеобразовательная школа на 825 учеников. Как сообщает Группа «Эталон», недавно получившая разрешение на ее строительство, завершить работы планируется в декабре 2023 года.



В здании школы на площади 19,3 тыс. кв. м разместят комфортные учебные классы, спортзал, просторное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 посадочных мест с сектором для людей с ограниченными возможностями. Также в здании оборудуют библиотеку с читальным залом, кабинеты информатики, физики и химии с лабораторными. Отдельно в школе создадут помещения для кружков, медицинский блок и обеденный зал. Для начальных классов выделят отдельный блок помещений с собственным входом.

