«Псковская губерния»: В Великих Луках нашли полицейскую наркоплантацию. Её использовали для выполнения плана по раскрытию преступлений

«Псковская губерния» пишет 16 сентября о скандале в ОВД Великих Лук. Там задержан полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. У него якобы нашли плантацию, где он выращивал психотропный наркотик.



По данным издания, растения не предназначались для личного употребления, а использовались в работе отдела. Их могли подбрасывать задержанным для выполнения плана по раскрытию преступлений.



По предварительным данным, пишет газета, задержан один сотрудник полиции.



Одновременно с этим паблик «Омбудсмен полиции» сообщает, что сотрудники ФСБ задержали весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками ОВД.

