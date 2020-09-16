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16.09.2020 16:52
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«Псковская губерния»: В Великих Луках нашли полицейскую наркоплантацию. Её использовали для выполнения плана по раскрытию преступлений

«Псковская губерния» пишет 16 сентября о скандале в ОВД Великих Лук. Там задержан полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. У него якобы нашли плантацию, где он выращивал психотропный наркотик.

По данным издания, растения не предназначались для личного употребления, а использовались в работе отдела. Их могли подбрасывать задержанным для выполнения плана по раскрытию преступлений.

По предварительным данным, пишет газета, задержан один сотрудник полиции.

Одновременно с этим паблик «Омбудсмен полиции» сообщает, что сотрудники ФСБ задержали весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками ОВД.

Однако МВД официально опровергло сообщения о задержании всех сотрудников антинаркотического подразделения в Великих Луках (Псковская область). По версии ведомства, сотрудники собственной безопасности МВД и ФСБ проводили там мероприятия по факту возможного превышения главой подразделения полномочий.

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Комментарии (7)

aaignat
Хде, я вас спрашиваю, хде ф каментах эти любители честных полюцаев мафиозы и выженковы?
Мужской Взгляд
Что охряняем, то и имеем. Жванецкий.
yar_5e4cc335310b6
Да не в жизнь не поверю. Фальсифицировать дела эти рукожопы, или гонять бабуль за незаконную торговлю они могут. А что то вырастить-вряд ли. Заставили , небось, кого нибудь выращивать.
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