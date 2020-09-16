Город только оправился от шторма и распилил последние упавшие деревья, как синоптики опять обещают усиление ветра
МЧС Петербурга со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает о непогоде.
Как сообщает ведомство, 17 сентября в Северной столице ожидается усиление северного ветра. Его порывы могут местами достигать 18 метров в секунду.
Всю прошлую неделю Петербург штормило. За четыре дня дождей и сильного ветра с 10 по 13 сентября, как сообщал комитет по благоустройству, ветер повалил в городе 563 дерева, 62 из них упали на проезжую часть и тротуары. Пострадали два человека.