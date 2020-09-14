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14.09.2020 19:23
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Ветер повалил в Петербурге более полутысячи деревьев. В Смольном подводят итоги четырехдневного урагана

Комитет по благоустройству продолжает устранять последствия четырехдневного урагана в Петербурге. По данным ведомства, с 10 по 13 сентября ветер повалил 563 дерева, 62 из них упали на проезжую часть и тротуары.

«Садово-парковые службы качественно и своевременно ликвидируют последствия обрушившегося на город шторма: распиливают и вывозят поваленные и сломанные деревья, приводят в порядок подведомственные территории. Работы должны быть полностью завершены до 18 сентября», — заявил губернатор Александр Беглов.

Больше всех досталось от стихии Петроградскому району, где за четыре дня было повалено 95 деревьев. До сих пор идет распил огромного, почти векового тополя в Александровском парке. После вывоза остатков ствола будут приведены в порядок дорожки и газон. Также сильно пострадал Выборгский район, где упали 12 деревьев.

Ранее «Фонтанка» писала, что более четырёхсот деревьев пали жертвами шторма, бушевавшего в Петербурге 10-го и в ночь на 11 сентября.

В городском управлении МЧС также отработали более четырёхсот погодных заявок. После внезапной встречи со стихией медицинская помощь понадобилась двоим жителям Петербурга.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"Больше всех досталось от стихии Петроградскому району" - думаю, всем известны фамилия имя и отчество этой стихии...
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