В США оператора беспилотного Uber обвинили в убийстве по неосторожности за гибель велосипедиста

В США оператора беспилотного автомобиля Uber, который не успел подстраховать двигавшуюся на автопилоте машину и сбил человека, обвинили в убийстве по неосторожности. Обвинение предъявили 46-летнему Рафаэлю Васкесу, который идентифицирует себя как женщина, пишет 16 сентября РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.



Инцидент с участием беспилотного авто, в результате которого погибла 49-летняя Элейн Херцберг, произошел в марте 2018 года в Аризоне. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber «увидел» перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил. Следователи позже отметили, что находившийся за рулем оператор беспилотника, обязанностью которого было подстраховать в случае, если транспортное средство даст сбой, отвлекся от дороги и не успел перевести его на ручное управление. Васкес сначала заявил (или заявила) полиции, что не пользовался во время движения мобильным телефоном, но записи показали, что перед ДТП он смотрел вниз, а на телефоне транслировалось шоу «Голос».