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16.09.2020 09:09
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Пожар на фоне антиквариата: улицу Пестеля перегородил разбитый автомобиль

Легковой автомобиль пришлось тушить после утреннего ДТП в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Сергей, 16 сентября около 8 часов на пересечении улиц Пестеля и Моховой столкнулись две машины. Одну из них откинуло к заграждению. Она загорелась и была быстро потушена. Вторая, «Лада», как видно на фото в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», осталась посреди перекрёстка, но значительного затора не вызвала.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В ДТП никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В целом по городу загруженность дорог утром 16 сентября достигла, по шкале «Яндекса», 6 баллов, что на 2 выше, чем летом, и норма для осенне-зимнего периода.

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Комментарии (1)

Алекс81
Заголовок тянул на криминальный очерк Вышенкова, а внутри- статистическая заметка гибдд
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