Пожар на фоне антиквариата: улицу Пестеля перегородил разбитый автомобиль
Легковой автомобиль пришлось тушить после утреннего ДТП в центре Санкт-Петербурга.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Сергей, 16 сентября около 8 часов на пересечении улиц Пестеля и Моховой столкнулись две машины. Одну из них откинуло к заграждению. Она загорелась и была быстро потушена. Вторая, «Лада», как видно на фото в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», осталась посреди перекрёстка, но значительного затора не вызвала.
В ДТП никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В целом по городу загруженность дорог утром 16 сентября достигла, по шкале «Яндекса», 6 баллов, что на 2 выше, чем летом, и норма для осенне-зимнего периода.