Курьер «Ла Моды» получил ножом в висок после неудачной парковки в центре Петербурга

Полиция Центрального района Петербурга ищет нервных жителей северной столицы, который сначала попинали машину курьера «Ла Моды», а потом напали на него с ножом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, о ЧП на Исполкомской улице в полиции узнали из телефонограммы НИИ Скорой помощи , куда около девяти вечера во вторник привезли 28-летнего мужчину. У него врачи нашли ножевое ранение в висок и шею.



По предварительной информации, у пострадавшего произошел конфликт с неизвестными у дома 11 по указанной улице, куда он приехал на рабочей машине. Они сначала, ссылаясь на некорректную парковку, стали пинать его машину, а потом, когда он вышел из автомобиля, накинулись на него с ножом.

