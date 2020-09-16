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16.09.2020 08:45
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Курьер «Ла Моды» получил ножом в висок после неудачной парковки в центре Петербурга

Полиция Центрального района Петербурга ищет нервных жителей северной столицы, который сначала попинали машину курьера «Ла Моды», а потом напали на него с ножом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, о ЧП на Исполкомской улице в полиции узнали из телефонограммы НИИ Скорой помощи , куда около девяти вечера во вторник привезли 28-летнего мужчину. У него врачи нашли ножевое ранение в висок и шею.

По предварительной информации, у пострадавшего произошел конфликт с неизвестными у дома 11 по указанной улице, куда он приехал на рабочей машине. Они сначала, ссылаясь на некорректную парковку, стали пинать его машину, а потом, когда он вышел из автомобиля, накинулись на него с ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (11)

262783731
Как шмутин говорит, надо больше приезжих гастарбайтеров. Конечно, это "коренные" сделали
Cashmare
интересно, с каких югов приехали эти нервные жители?
Fjfef
Люди очень агрессивные стали в последнее время
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