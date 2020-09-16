Скоро в Санкт-Петербурге начнёт понемногу холодать, а пока тепло. Правда, солнца сегодня будет мало.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября ожидается облачная погода, местами небольшие и умеренные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер, ночью слабый, днём станет умеренным, а температура с ночных 7-9 градусов повысится днём до 15-17. Атмосферное давление будет понижаться.

За 57 лет погодных наблюдений в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 16 сентября зафиксировано в 1973 году, минус 2 градуса, а самое тёплое – в 1970 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».