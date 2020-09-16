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16.09.2020 07:18
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Уже без солнца, но ещё тепло. В Петербурге дождливая осень

Скоро в Санкт-Петербурге начнёт понемногу холодать, а пока тепло. Правда, солнца сегодня будет мало.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября ожидается облачная погода, местами небольшие и умеренные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер, ночью слабый, днём станет умеренным, а температура с ночных 7-9 градусов повысится днём до 15-17. Атмосферное давление будет понижаться.

За 57 лет погодных наблюдений в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 16 сентября зафиксировано в 1973 году, минус 2 градуса, а самое тёплое – в 1970 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

17 сентября тоже возможны дожди, ветер к концу дня может усилиться. Температура опустится до 11-13 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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