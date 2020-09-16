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16.09.2020 12:01
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18 ноября — онлайн-дискуссия «Банкротство 2020»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает экспертов и представителей бизнеса на III онлайн-дискуссию, посвященную вопросам банкротства и несостоятельности.

Дата: 18 ноября в 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

  • Оспаривание сделок
  • Субсидиарная ответственность
  • Риски арбитражного управляющего
  • Розыск активов банкрота
  • Мировые соглашения в банкротстве
  • Налоговый орган в банкротстве
  • Банкротные торги
  • Субординирование «родственных» кредиторов
  • Криминальные банкротства
  • Специальные банкротства (банки, застройщики, граждане)

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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