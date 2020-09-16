16.09.2020 12:01
18 ноября — онлайн-дискуссия «Банкротство 2020»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает экспертов и представителей бизнеса на III онлайн-дискуссию, посвященную вопросам банкротства и несостоятельности.
Дата: 18 ноября в 12:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
- Оспаривание сделок
- Субсидиарная ответственность
- Риски арбитражного управляющего
- Розыск активов банкрота
- Мировые соглашения в банкротстве
- Налоговый орган в банкротстве
- Банкротные торги
- Субординирование «родственных» кредиторов
- Криминальные банкротства
- Специальные банкротства (банки, застройщики, граждане)
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru