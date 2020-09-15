«Зачем приперлись в Москву, чтобы так играть, господи?» Шнуров не оценил провал СКА в столице

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», который прошел во вторник, 15 сентября, в Балашихе. Петербуржцы уступили со счетом 3:4 (0:3, 3:0, 0:1).



В первом периоде СКА пропустил сразу три безответных шайбы от Дениса Зернова (6 и 16 минуты) и Иржи Секача (13).



На три пропущенные шайбы ярко отреагировал музыкант Сергей Шнуров в эфире «Студии 55 Live». «Была у меня мысль сейчас забежать в раздевалку и мотивировать этих… Что бы сказал? Нельзя, мы ж в прямом эфире. Говорю же, мАтивировать их, мативировать. Нахера приперлись в Москву, чтобы так играть, господи?» – заявил Шнуров.