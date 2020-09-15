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15.09.2020 18:56
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Трамп признался, что хотел убить Асада. В 2018-м он это отрицал

Президент США Дональд Трамп признался, что несколько лет назад выступал за убийство президента Сирии Башара Асада. Но против ликвидации сирийского лидера был на тот момент руководитель Пентагона (2017–2019) Джеймс Мэттис, поэтому планы не сбылись. Об этом пишет 15 сентября «Коммерсантъ».

«Я думал, что лучше его (Башара Асада. — Прим. ред.) ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэттис был против. Мэттис — крайне переоцененный генерал», — сказал президент США в интервью Fox News.

На данный момент Трамп не жалеет, что в 2017 году план ликвидации Асада не был реализован, ведь гарантии в успехе операции не было.

В 2018 году вышла книга Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». В ней уже было отмечено, что Дональд Трамп хотел убить Башара Асада. Но в сентябре 2018 года Трамп решительно отрицал планы по ликвидации президента Сирии и назвал заявления в книге «очередной выдумкой», пишет The Washington Post.

«Я где-то слышал, что они говорили об убийстве президента Асада Соединенными Штатами. Нет, это никогда даже не рассматривалось и не будет рассматриваться», — заявил Трамп в 2018 году.

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Комментарии (2)

artistdmisha
Нормально так, признаться в наличии желания ликвидировать человека👍🏻 В каком мире мы живем🤦‍♂️
Pilat
Либералы, запомните это признание и не говорите, что такого не было.
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