FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 18:51
0
Печать

Бывший футболист «Зенита» Бранислав Иванович перешёл в английскую премьер-лигу

Защитник Бранислав Иванович официально подписал контракт с «Вест Бромвич Альбион». Как сообщает пресс-служба английской команды во вторник, 15 сентября, контракт 36-летнего сербского футболиста рассчитан на один год.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в 2017 году. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Иванович стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний