Бывший футболист «Зенита» Бранислав Иванович перешёл в английскую премьер-лигу

Защитник Бранислав Иванович официально подписал контракт с «Вест Бромвич Альбион». Как сообщает пресс-служба английской команды во вторник, 15 сентября, контракт 36-летнего сербского футболиста рассчитан на один год.



Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в 2017 году. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Иванович стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

