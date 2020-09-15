Оксфордский музей убирает с экспозиции «расистские» иссушенные головы

Иссушенные головы, или, на языке индейцев хиваро, « тсантса », — особым образом высушенные человеческие головы, уменьшившиеся размером до кулака (кости и мышцы вырезались и выбрасывались). Считались главными трофеями у жителей дождевых лесов Эквадора и Перу, традиция существовала до конца XIX века; считалось, что сила побежденных переходила к победителям. Образ вошел в западную массовую культуру, преимущественно в мультфильмах, как атрибут «лавок ужасов», колдунов и обрядов («Битлджус», «Симпсоны», «Монстры на каникулах», «Мумия возвращается»).

Музей Питта Риверса убрал из экспозиции один из своих главных «хитов» — иссушенные человеческие головы. Страшные предметы хранения, ранее в течение 80 лет экспонировавшиеся в музее, уберут в хранилище перед выходом музея из карантина 22 сентября.

В собрании оксфордского Музея Питта Ривердса таких предметов 12, из которых 7 голов — человеческие (остальные — обезьян и ленивцев). Из экспозиции убирают не только их — всего в ходе этической ревизии, инициированной директором музея, было проверено порядка 50 тысяч экспонатов. 120 предметов ревизию не прошли и были убраны в хранилища, так как были сделаны из человеческих останков (они относились к разным культурам мира).



Опросы показали, что посетители видят в демонстрации человеческих останков провозглашение «дикости» и «примитивности» других культур. Директор музея Лаура Ван Броекховен заявила в интервью The Art Newspaper, что «экспозиция, вместо того, чтобы углублять понимание образа жизни других людей, усиливала расистское и стереотипное мышление — что шло вразрез с ценностями музея».



Вопрос о будущем экспонатов остается открытым — пока не решено, останутся ли они в хранилище, будут ли выставлены на другой экспозиции, которая будет подготовлена в сотрудничестве с коммьюнити или возвращены в Эквадор и Перу.

