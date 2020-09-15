Полиция задержала подозреваемого в организации махинаций на рынке Forex на миллиард рублей
Полиция задержала подозреваемого в организации хищений миллиарда рублей на валютном рынке Forex, который находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС 15 сентября со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.
По данным источника ТАСС, задержанным оказался Александр Смирнов, обвиняемый в хищении 1 млрд рублей у инвесторов компании STForex, которой он владеет. Ранее Смирнова отпустили под залог в 3 млн рублей, но он скрылся от следствия.
Против двоих предполагаемых соучастников Смирнова — Романа Ярцева и Евгения Филиппова — ведется уголовное расследование по статьям УК РФ 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества»). Они находились под подпиской о невыезде, но им удалось в конце 2019 года покинуть страну, из-за чего Ярцева и Филиппова объявили в международный розыск.
По информации «Коммерсанта», компания STForex работала на валютном рынке Forex с 2014 года без лицензии. При этом она успешно рекламировала себя, в том числе в федеральных СМИ с участием известных людей, например Дмитрия Диброва. По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации выставляли компанию в интернете как форекс-дилера и привлекали инвестиции.
Инвесторы соглашались вложить в компанию 200 долларов, а после получения положительного отчета начинали вкладывать большие суммы. На самом деле STForex не были брокерами и все инвестиции присваивали себе, а в личных кабинетах клиентов указывалась информация, что их вложения закончились убытками.
По данным МВД, общая сумма хищений составляет более миллиарда рублей. Потерпевшими стали примерно 50 вкладчиков.