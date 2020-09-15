Полиция задержала подозреваемого в организации махинаций на рынке Forex на миллиард рублей

Полиция задержала подозреваемого в организации хищений миллиарда рублей на валютном рынке Forex, который находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС 15 сентября со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.



По данным источника ТАСС, задержанным оказался Александр Смирнов, обвиняемый в хищении 1 млрд рублей у инвесторов компании STForex, которой он владеет. Ранее Смирнова отпустили под залог в 3 млн рублей, но он скрылся от следствия.

