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15.09.2020 17:39
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Полиция задержала подозреваемого в организации махинаций на рынке Forex на миллиард рублей

Полиция задержала подозреваемого в организации хищений миллиарда рублей на валютном рынке Forex, который находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС 15 сентября со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.

По данным источника ТАСС, задержанным оказался Александр Смирнов, обвиняемый в хищении 1 млрд рублей у инвесторов компании STForex, которой он владеет. Ранее Смирнова отпустили под залог в 3 млн рублей, но он скрылся от следствия.

Против двоих предполагаемых соучастников Смирнова — Романа Ярцева и Евгения Филиппова — ведется уголовное расследование по статьям УК РФ 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества»). Они находились под подпиской о невыезде, но им удалось в конце 2019 года покинуть страну, из-за чего Ярцева и Филиппова объявили в международный розыск.

По информации «Коммерсанта», компания STForex работала на валютном рынке Forex с 2014 года без лицензии. При этом она успешно рекламировала себя, в том числе в федеральных СМИ с участием известных людей, например Дмитрия Диброва. По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации выставляли компанию в интернете как форекс-дилера и привлекали инвестиции.

Инвесторы соглашались вложить в компанию 200 долларов, а после получения положительного отчета начинали вкладывать большие суммы. На самом деле STForex не были брокерами и все инвестиции присваивали себе, а в личных кабинетах клиентов указывалась информация, что их вложения закончились убытками.

По данным МВД, общая сумма хищений составляет более миллиарда рублей. Потерпевшими стали примерно 50 вкладчиков.

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Комментарии (1)

Garret
А где владельцы кухни Робофорекс скрываются, интересно?
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