Российский миллиардер Юрий Мильнер выделит деньги на поиски жизни в облаках Венеры

Миллиардер Юрий Мильнер (52-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes) готов профинансировать поиски жизни в облаках Венеры. Информация об этом появилась 15 сентября на сайте фонда Breakthrough Initiatives, который основан Мильнером.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института. Группа будет работать над научным обоснование жизни и анализировать технические вопросы исследовательской миссии, в случае если доказательства жизни окажутся убедительными», — говорится в сообщении.

