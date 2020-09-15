Российский миллиардер Юрий Мильнер выделит деньги на поиски жизни в облаках Венеры
Миллиардер Юрий Мильнер (52-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes) готов профинансировать поиски жизни в облаках Венеры. Информация об этом появилась 15 сентября на сайте фонда Breakthrough Initiatives, который основан Мильнером.
«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института. Группа будет работать над научным обоснование жизни и анализировать технические вопросы исследовательской миссии, в случае если доказательства жизни окажутся убедительными», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Это может означать наличие признаков жизни на планете.
Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить на Венеру отдельную миссию, которая будет состоять только из отечественных космонавтов.