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15.09.2020 15:56
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Российский миллиардер Юрий Мильнер выделит деньги на поиски жизни в облаках Венеры

Миллиардер Юрий Мильнер (52-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes) готов профинансировать поиски жизни в облаках Венеры. Информация об этом появилась 15 сентября на сайте фонда Breakthrough Initiatives, который основан Мильнером.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института. Группа будет работать над научным обоснование жизни и анализировать технические вопросы исследовательской миссии, в случае если доказательства жизни окажутся убедительными», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Это может означать наличие признаков жизни на планете.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить на Венеру отдельную миссию, которая будет состоять только из отечественных космонавтов.

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Комментарии (8)

Parallax
Тот случай, когда фразу "деньги на ветер" можно понимать буквально.
BrotherRabbit
Поиск жизни в облаках Венеры - это, разумеется, крайне важно.
По важности может соперничать только с полутора миллиардами для Лукашенки.
Стало быть, лечение детей, на которых нет денег в бюджете нашего социального государства,- это менее важное дело. На этом можно сэкономить.
victor_k
Все, кто кончал советскую школу, безо всякой Википедии помнят, что температура на Венере - около 600 градусов по Цельсию.
А атмосфера состоит в значительной степени из CO2 и паров серной кислоты.
Искать там жизнь бессмысленно - жаль, что раассейские миллиардеры не учились в школе...

Очередной распил.
Денег из бюджета дадут.
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