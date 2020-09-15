На Венере нашли признаки возможной жизни. Они крайне ядовиты

Учёные Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ, который может иметь биологическое происхождение.



Как сообщает 14 сентября РИА «Новости», этот газ — фосфин, бесцветный и очень ядовитый, его концентрация на Венере — 20 частиц на миллиард. Его выявили с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решётки в Чили.

На Земле фосфин производят анаэробные микроорганизмы, то есть не требующие кислорода. В 2019 году астрофизики стали рассматривать фосфин в атмосферах экзопланет как маркёр возможной жизни. Правда, это не означает автоматического открытия жизни на Венере, поскольку фосфин может образовываться в результате неизвестных природных процессов.