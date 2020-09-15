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15.09.2020 00:37
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На Венере нашли признаки возможной жизни. Они крайне ядовиты

Учёные Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ, который может иметь биологическое происхождение.

Как сообщает 14 сентября РИА «Новости», этот газ — фосфин, бесцветный и очень ядовитый, его концентрация на Венере — 20 частиц на миллиард. Его выявили с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решётки в Чили.

На Земле фосфин производят анаэробные микроорганизмы, то есть не требующие кислорода. В 2019 году астрофизики стали рассматривать фосфин в атмосферах экзопланет как маркёр возможной жизни. Правда, это не означает автоматического открытия жизни на Венере, поскольку фосфин может образовываться в результате неизвестных природных процессов.

Россия и США в настоящее время рассматривают возможность создания космического аппарата «Венера-Д». Планируется, что он исследует атмосферу и поверхность второй планеты Солнечной системы.

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Комментарии (2)

Djnyana
Надеюсь, от беременности Венеры, родятся.. - Смелые Духи, отважные.. Воины, Словом - не передать, - Цари! )
-4°
👍👍👍👍👍👍 Дайте нам денег на изучение старого г..на на далёких планетах🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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