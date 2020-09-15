В онлайне пройдет международный шабаш научных популяризаторов

Официальное наименование встречи — IV Специальная конференция «Ученые против мифов-ПРОФИ», но сами они называют это шабашом. Популяризаторы науки (в том числе зарубежные) обсудят свою «кухню»: начиная с того, как как разоблачать мифы, завершая тем, как отбиваться в суде от обиженных псевдоученых. 18+

Конференция «Ученые против мифов» —для всех. Конференция с тем же названием, но с пометкой «профи» (как в этот раз) — для более узкого сообщества. Однако можно туда попроситься: список желанных гостей довольно объемный, от самих ученых до преподавателей вузов и волонтеров. Заседать в онлайне будут аж до десяти вечера, среди заявленных тем, к примеру, — как гуманитарий может замахнуться на создание канала про космос. Или как математик может вдруг заделаться переводчиком нон-фикшн. Финалист важной научно-популярной премии «Просветитель» Егор Зырянов поведает, как монетизировать свой канал, не гоняясь за рекламодателями. А звукорежиссер форума «Ученые портив мифов» объяснит, как не надо озвучить научные ролики, к чему токсиколог Алексей Водовозов добавит, где не надо брать информацию про медицину.

Своим опытом битв с лжеучеными поделятся коллеги из Израиля, Франции и Перу, а несколько российских популяризаторов (включая Панчина) сообща подискутируют, как давать отпор хейтерам и троллям, защищающим концепцию плоской земли и существование рептилоидов.



Подробная программа по ссылке, там же можно попроситься послушать. Слушаем, что обсуждают популяризаторы в кулуарах 19 сентября, с 10:30.



Александра Шеромова

