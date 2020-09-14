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14.09.2020 17:47
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«Аэрофлот» ужесточает правила перевозки животных для пассажиров

После ряда скандальных историй с четвероногими пассажирами авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября постепенно начнёт внедрять новый регламент перевозки животных.

Как сообщили в компании 14 сентября, теперь питомца имеют право взять с собой только совершеннолетние пассажиры, причём только одного.

«Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Изменения коснутся количества питомцев, перевозимых одним пассажиром. Вводится правило «один пассажир — одно животное»: взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». При этом на каждую переноску необходимо прикрепить «бирку установленного образца с контактными данными для связи».

Исключения — детёныши, в частности котята и щенки от 8 недель до 6 месяцев, в контейнер можно поместить до трёх штук.

Те, кто переправляет больше одной взрослой особи, авиакомпания предлагает «воспользоваться услугами грузового подразделения».

Новые правила будут вводиться поэтапно в течение нескольких месяцев, уточнили в компании.

Напомним, в июле россияне рассказывали, как в аэропорту Шанхая остались собаки и кошки, которых «Аэрофлот» отказался брать на борт. Это была третья история с претензиями к авиакомпании по перевозке животных. Ранее собаку матери москвички Кристины привезли из Шереметьево в Симферополь всю грязную, в крови и с повреждениями морды. Другой случай произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва 17 июня, где пострадала такса. Её хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. Проверку по обоим случаям начала прокуратура.

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