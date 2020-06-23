Сотрудники компании «Аэрофлот» отследили перемещение клетки с собакой, которая долетела до Симферополя с окровавленной мордой. Перевозчик полагает, что она могла пораниться самостоятельно.

Об этом 23 июня «Фонтанке» сообщил представитель компании Михаил Демин. Он отметил, что с клетки были сняты колеса, в полете она не перемещалась. Как «собачник с большим стажем», он выразил мысль, что пес мог пораниться сам, когда пытался выбраться из клетки.

О травмированной собаке дочь хозяйки рассказала накануне. По ее словам, переноска и пасть собаки по прилете в Симферополь были в крови. Женщина написала претензию и заявление в полицию.