«Аэрофлот» предполагает, что раненная в самолете собака сама себе навредила
Сотрудники компании «Аэрофлот» отследили перемещение клетки с собакой, которая долетела до Симферополя с окровавленной мордой. Перевозчик полагает, что она могла пораниться самостоятельно.
Об этом 23 июня «Фонтанке» сообщил представитель компании Михаил Демин. Он отметил, что с клетки были сняты колеса, в полете она не перемещалась. Как «собачник с большим стажем», он выразил мысль, что пес мог пораниться сам, когда пытался выбраться из клетки.
О травмированной собаке дочь хозяйки рассказала накануне. По ее словам, переноска и пасть собаки по прилете в Симферополь были в крови. Женщина написала претензию и заявление в полицию.
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Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала что делать, к кому можно обратиться. К маме подошла семья, которая летела с ней одним рейсом, спросили, что произошло. Благодаря семье, они самостоятельно пошли и привели представителей авиакомпании и полицию, так как мама находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств. Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в Аэрофлот, что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделении полиции, в аэропорту. По приезде домой Мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи. На момент составления претензии в стрессовой ситуации, вытирая кровь с собаки, посадочный талон был утерян в аэропорту. Хочу придать этой истории огласку, потому что животные не должны страдать от человеческой халатности. Претензия в авиакомпанию написана, заявление в полицию тоже подано. Мы платим за перевоз животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. НО ПОЧЕМУ ПИТОМЦАМ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКУЮ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЛЁТА. Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже?? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу ее живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным все будет в порядке во время транспортировки. Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы. Ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем.