Травмами двух собак после перелетов рейсами «Аэрофлота» займётся прокуратура

Данные от двух собаках, пострадавших в ходе перелетов рейсами «Аэрофлота», проверит прокуратура. Ранее владельцы питомцев пожаловались на ситуацию в социальных сетях и СМИ.



Как сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура 23 июня, ее сотрудники организовали проверку по сообщениям о травмировании собаки после перелета рейсом авиакомпании по маршруту Москва — Симферополь.

Ранее «Фонтанка» писала, что о ранениях пса дочь его хозяйки рассказала накануне в Instagram. По ее словам, переноска и пасть их любимца по прилете в Крым были в крови. В адрес перевозчика отправилась претензия, а в полицию — заявление. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, как «собачник с большим стажем», в разговоре с корреспондентом издания выразил мысль, что собака могла пораниться сама, когда пыталась выбраться из клетки.