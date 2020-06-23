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23.06.2020 19:58
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Травмами двух собак после перелетов рейсами «Аэрофлота» займётся прокуратура

Данные от двух собаках, пострадавших в ходе перелетов рейсами «Аэрофлота», проверит прокуратура. Ранее владельцы питомцев пожаловались на ситуацию в социальных сетях и СМИ.

Как сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура 23 июня, ее сотрудники организовали проверку по сообщениям о травмировании собаки после перелета рейсом авиакомпании по маршруту Москва — Симферополь.

Ранее «Фонтанка» писала, что о ранениях пса дочь его хозяйки рассказала накануне в Instagram. По ее словам, переноска и пасть их любимца по прилете в Крым были в крови. В адрес перевозчика отправилась претензия, а в полицию — заявление. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, как «собачник с большим стажем», в разговоре с корреспондентом издания выразил мысль, что собака могла пораниться сама, когда пыталась выбраться из клетки.

В сообщении московских прокуроров также говорится, что ее сотрудники проверят аналогичные данные о травмировании еще одного пса, который мог пострадать во время полета лайнера той же авиакомпании по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва.

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