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14.09.2020 17:12
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В Петербурге пытались изнасиловать участницу экстремального шоу «СоседТВ» рэпера Ресторатора

Участница экстремального шоу «СоседТВ» рэпера Ресторатора заявила об изнасиловании.

Как стало известно «Фонтанке», в пятом часу утра 14 сентября в Красном Селе полицейские остановили 27-летнего участника экстремального реалити-шоу SosedTV по имени Виктор. Программа является проектом известного хип-хоп-исполнителя и коммерсанта Александра Тимарцева (Ресторатора) и транслируется в YouTube из неблагоустроенного дачного дома в соседнем садоводстве «Торики». Двумя часам ранее в полицию обратилась 20-летняя участница этого шоу и заявила о попытке изнасилования в доме, где снимается шоу.

До Ресторатора дозвонились корреспонденты 47news и спросили про двух участников SosedTV, попытку изнасилования и полицейских.

«Я всё знаю, комментарий не дам», — ответил Ресторатор (Александр Тимарцев).

Своё шоу SosedTV делец от хип-хопа запустил в середине июня. Экстремальный онлайн из садоводства «Торики» позиционирует себя как социальный эксперимент. Молодым участникам программы предлагают за пожертвования-донаты совершать разнообразные поступки.

«В проект приглашаются максимально раскрепощенные и сумасшедшие люди, которым нечего терять, негде жить или которые остались без работы. Денежный приз получит только тот, кто последним останется в доме», — указывается в анонсе шоу.

Подробно о случившимся в «Ториках» читайте в материале 47news.

Александр Тимарцев Ресторатор) известен как организатор серии мероприятий Versus Battle. Он был товарищем рэпера Энди Картрайта, которого в конце июля расчленила супруга. Ресторатор и организовывал концерт его памяти.

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Комментарии (8)

bluxer
Вяло пытались, значит.
pila_grigoryeva
видимо надо этого ресторатора давно отправить на зону в виде нового реалити шоу - был дерьмом дерьмом и остался.
SERGEY111
Все таки у участников этого шоу есть выбор - либо быть отдудоленным причем независимо от пола либо быть почиканным и выглядеть как популярный в Питере занимательный конструктор " Собери Франкенштейна" .
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