В Петербурге пытались изнасиловать участницу экстремального шоу «СоседТВ» рэпера Ресторатора

Как стало известно «Фонтанке», в пятом часу утра 14 сентября в Красном Селе полицейские остановили 27-летнего участника экстремального реалити-шоу SosedTV по имени Виктор. Программа является проектом известного хип-хоп-исполнителя и коммерсанта Александра Тимарцева (Ресторатора) и транслируется в YouTube из неблагоустроенного дачного дома в соседнем садоводстве «Торики». Двумя часам ранее в полицию обратилась 20-летняя участница этого шоу и заявила о попытке изнасилования в доме, где снимается шоу.

До Ресторатора дозвонились корреспонденты 47news и спросили про двух участников SosedTV, попытку изнасилования и полицейских.



«Я всё знаю, комментарий не дам», — ответил Ресторатор (Александр Тимарцев).



Своё шоу SosedTV делец от хип-хопа запустил в середине июня. Экстремальный онлайн из садоводства «Торики» позиционирует себя как социальный эксперимент. Молодым участникам программы предлагают за пожертвования-донаты совершать разнообразные поступки.



«В проект приглашаются максимально раскрепощенные и сумасшедшие люди, которым нечего терять, негде жить или которые остались без работы. Денежный приз получит только тот, кто последним останется в доме», — указывается в анонсе шоу.



Подробно о случившимся в «Ториках» читайте в материале 47news.



Александр Тимарцев Ресторатор) известен как организатор серии мероприятий Versus Battle. Он был товарищем рэпера Энди Картрайта, которого в конце июля расчленила супруга. Ресторатор и организовывал концерт его памяти.

