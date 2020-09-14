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14.09.2020 14:19
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Раскрытое убийство 24-летней давности осталось безнаказанным. Обвиняемый может ехать обратно из Петербурга в Архангельск

Суд отпустил на волю обвиняемого в убийстве адвоката Станислава Панковского, 24 года назад горло ему ради наживы перерезал Александр Тарасов. На стороне убийцы оказался закон.

Спустя три месяца после неожиданного задержания в Архангельске подозреваемого в убийстве петербургского адвоката, которое произошло больше 20 лет назад, суд закончил разбирательства из-за того, что по делу вышли сроки давности. Тарасов был освобожден в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов.

При этом потерпевшие просили еще какое-то время потомить его хотя бы в изоляторе, где он и сидел с середины июня. По мнению родных адвоката, переквалификация возбужденного еще в 90-х уголовного дела была незаконной — тогда вместо убийства из корыстных побуждений осталось просто убийство, без отягчающих обстоятельств. При этом, как писала «Фонтанка», Тарасов действительно пришел за ценностями, но его спугнул стук в дверь. Потерпевшие на заседании просили вернуть дело прокурору, но и гособвинитель, и суд смысла в этом не нашли — с момента смерти Панковского прошло больше десяти лет, а значит дело по закону надо было прекращать за давностью событий.

Дело долгие 24 года было «глухарем», но в начале этого лета Тарасов угнал квадроцикл, и его отпечатки попали в базу, где их и сравнили с оставленными в квартире убитого адвоката. Обвиняемого привезли в Петербург из Архангельска, о чем вообще речь, Тарасов вспомнил не сразу. Теперь он может возвращаться к малолетнему сыну и работе водителем.

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Комментарии (4)

SlawaPiter
На митингах Навального замечен не был, увечья силовикам пластиковыми стаканчиками не наносил, в одиночных пикетах не стоял. Понять и простить...
AEG
Что-то не совсем понятно. Угон квадрика ему тоже простили?
a.159753123
Добропорядочный гражданин. Семья, работа, угоны квадриков... На митинги и пикеты наверняка не ходит, угрозы легкоранимым работникам МВД не представляет. За что сажать хорошего человека?
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