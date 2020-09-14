Раскрытое убийство 24-летней давности осталось безнаказанным. Обвиняемый может ехать обратно из Петербурга в Архангельск

Суд отпустил на волю обвиняемого в убийстве адвоката Станислава Панковского, 24 года назад горло ему ради наживы перерезал Александр Тарасов. На стороне убийцы оказался закон.



Спустя три месяца после неожиданного задержания в Архангельске подозреваемого в убийстве петербургского адвоката, которое произошло больше 20 лет назад, суд закончил разбирательства из-за того, что по делу вышли сроки давности. Тарасов был освобожден в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов.



При этом потерпевшие просили еще какое-то время потомить его хотя бы в изоляторе, где он и сидел с середины июня. По мнению родных адвоката, переквалификация возбужденного еще в 90-х уголовного дела была незаконной — тогда вместо убийства из корыстных побуждений осталось просто убийство, без отягчающих обстоятельств. При этом, как писала «Фонтанка», Тарасов действительно пришел за ценностями, но его спугнул стук в дверь. Потерпевшие на заседании просили вернуть дело прокурору, но и гособвинитель, и суд смысла в этом не нашли — с момента смерти Панковского прошло больше десяти лет, а значит дело по закону надо было прекращать за давностью событий.

