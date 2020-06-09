Через 24 года после убийства петербургского адвоката в Архангельске «выстрелили» пальчики

Уголовный розыск везет из Архангельска местного жителя, чтобы тот предстал перед следователем, который из архива уже достал древнее дело по убийству. Когда на проспекте Художников перерезали горло юристу, никто из принимающих сегодня участие в раскрытии еще не носил погоны. «Фонтанка» узнала, каким образом можно найти подозреваемого через четверть века.

По информации «Фонтанки», вечером 9 июня из Архангельска в Петербург выехали оперативники «убойного» отдела полицейского главка вместе с задержанным 44-летним местным жителем Александром Тарасовым. Его задержали сегодня утром, и он сто процентов не ожидал вопроса, который ему задали.



Уголовное дело в отношении Тарасова Следственный комитет Петербурга возбудил в этом году по статье «убийство». Само же преступление совершено 22 июня 1996 года. В тот день в съемной квартире на проспекте Художников,18 был обнаружен труп 30-летнего адвоката Станислава Панковского. Горло его было перерезано ножом. Времена тогда были плотоядные, шел расцвет гангстерских войн, тем не менее, оперативники собрали кое-какую информацию.

До сегодняшнего дня в никому ненужном «навечно» приостановленном уголовном деле можно найти упоминания о нетрадиционных привычках жертвы. К нему часто приходили молодые люди. В тот момент, когда адвоката убивали, к нему в дверь стучался такой юноша. Кстати, стучался упорно, из ревности, правильно считая, что адвокат не один в квартире. А в это время неизвестный собирал чужие вещи, а адвокат уже был мертв. Вышел неизвестный через окно первого этажа. Единственное, что от него осталось, так это отпечатки следов пальцев рук. Они и были внесены в специальную информационную систему МВД под названием «Папилон».



Как говорится в бульварных романах, ничто не предвещало тревоги. Но в январе этого года в том же «Папилоне» раздалась пожарная команда – «Аларм!» Говоря обывательским языком, те прошлые отпечатки пальцев совпали с новыми, только что занесенными в эту систему.

Оказалось, что в Архангельске за банальную кражу квадроцикла задержан некий Тарасов. Ничего опасного из себя не представляющий, мирно работающий водителем мусоровоза. Находился он до 9 июня 2020 года под подпиской о невыезде.

С момента срабатывания пальцев уголовный розыск Петербурга поднял его биографию вплоть до начала 90-х. Тем убийственным днем, в июне 1996 года Тарасов служил срочную при Артиллерийском училище в Петербурге, а в тот день у него была увольнительная. Последний факт говорит многое о памяти министерства обороны РФ.

Если вернуться к встрече Тарасова и наших полицейских, то первый вопрос ему был задан в лобовую: «Адвоката Панковского помнишь?» А он, реально, не мог вспомнить фамилию, считая, что это бред какой-то. Только через час оперативники добились от него воспоминаний, мол, знал, бывал в гостях. Вскоре разговор дошел уже и до нужных подробностей.

