Подозреваемого в убийстве петербургского адвоката отправили в СИЗО. Он пытался прикрыться статусом отца-одиночки и характеристикой
Александр Тарасов, этапированный в Петербург из Архангельска и подозреваемый в убийстве адвоката, совершённом 24 года назад, отправится в СИЗО на месяц. Постановление вынес 11 июня Выборгский районный суд.
В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что Тарасов был против заключения под стражу. В качестве аргументов он привёл то, что оформил явку с повинной, в одиночку воспитывает малолетнего сына, готов помогать следствию и не скрываться, работает и хорошо характеризуется коллегами.
Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины Следственный комитет Петербурга возбудил в этом году по статье «убийство». Само же преступление было совершено 22 июня 1996 года. В тот день в съемной квартире на проспекте Художников,18, был обнаружен труп 30-летнего адвоката Станислава Панковского. Горло его было перерезано ножом. Убийца успел скрыться, но оставил отпечатки пальцев, которые были занесены в базу. Они и отыграли спустя 24 года не в пользу Тарасова. Целиком интересную историю убитого адвоката и его взаимоотношений с юношами можно прочитать на «Фонтанке».