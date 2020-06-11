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11.06.2020 15:09
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Подозреваемого в убийстве петербургского адвоката отправили в СИЗО. Он пытался прикрыться статусом отца-одиночки и характеристикой

Александр Тарасов, этапированный в Петербург из Архангельска и подозреваемый в убийстве адвоката, совершённом 24 года назад, отправится в СИЗО на месяц. Постановление вынес 11 июня Выборгский районный суд.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что Тарасов был против заключения под стражу. В качестве аргументов он привёл то, что оформил явку с повинной, в одиночку воспитывает малолетнего сына, готов помогать следствию и не скрываться, работает и хорошо характеризуется коллегами.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины Следственный комитет Петербурга возбудил в этом году по статье «убийство». Само же преступление было совершено 22 июня 1996 года. В тот день в съемной квартире на проспекте Художников,18, был обнаружен труп 30-летнего адвоката Станислава Панковского. Горло его было перерезано ножом. Убийца успел скрыться, но оставил отпечатки пальцев, которые были занесены в базу. Они и отыграли спустя 24 года не в пользу Тарасова. Целиком интересную историю убитого адвоката и его взаимоотношений с юношами можно прочитать на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Chinalove
«Он работает и хорошо характеризуется коллегами». Ну раз так, то можно было и отпустить!
мухомор
Поймали через 23 года, первый час допроса "не мог вспомнить" о чём вообще речь.
если кто не понял это и есть явка с повинной.
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