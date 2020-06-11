Подозреваемого в убийстве петербургского адвоката отправили в СИЗО. Он пытался прикрыться статусом отца-одиночки и характеристикой

Александр Тарасов, этапированный в Петербург из Архангельска и подозреваемый в убийстве адвоката, совершённом 24 года назад, отправится в СИЗО на месяц. Постановление вынес 11 июня Выборгский районный суд.



В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что Тарасов был против заключения под стражу. В качестве аргументов он привёл то, что оформил явку с повинной, в одиночку воспитывает малолетнего сына, готов помогать следствию и не скрываться, работает и хорошо характеризуется коллегами.

