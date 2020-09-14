Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Клиенты белорусских банков за август сняли со счетов миллиард долларов в иностранной и отечественной валюте. Отток капитала стал реакцией на политический кризис.



Как пишет РБК 14 сентября со ссылкой на данные Нацбанка страны, в августе жители Белоруссии забрали из банков 624,3 млн долларов. Это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года. В родных рублях жители сняли еще 379,4 млн долларов. Это уже рекорд с 2016 года, когда власти проводили денежную реформу и деноминацию рубля.



В попытках удержать деньги клиентов кредитные организации ввели ограничения на снятие наличных и подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых. Однако к банкоматам и пунктам обмена валюты все равно стоят очереди.

