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14.09.2020 09:11
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Один на один. Лукашенко впервые улетел из Белоруссии после президентских выборов

Самолет белорусского президента вылетел из Минска утром 14 сентября. Об этом пишет TUT.BY. Визит в Сочи, где пройдет встреча с российским президентом, будет первой заграничной поездкой Лукашенко после выборов, результаты которых спровоцировали протесты.

/t.me/tutby_official

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента, в рамках рабочего визита запланирована встреча главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным.

«Переговоры пройдут в формате «один на один». На них лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», — говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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Комментарии (11)

тат2007amg
Сегодня ты, а завтра я...или наоборот.
graail
Детские писатели самые главные прорицатели ..... "Людоеда людоед приглашает на обед........." А Носов как в Незнайке по полицаям прошелся.
local_
One way ticket,please.
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