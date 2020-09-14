Один на один. Лукашенко впервые улетел из Белоруссии после президентских выборов
Самолет белорусского президента вылетел из Минска утром 14 сентября. Об этом пишет TUT.BY. Визит в Сочи, где пройдет встреча с российским президентом, будет первой заграничной поездкой Лукашенко после выборов, результаты которых спровоцировали протесты.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента, в рамках рабочего визита запланирована встреча главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным.
«Переговоры пройдут в формате «один на один». На них лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», — говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.