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14.09.2020 11:49
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В России за сутки зафиксировано 57 коронавирусных смертей. Петербурга в списке нет

За сутки в смертельную коронавирусную статистику по Петербургу не была включена ни одна смерть. Выписаны сто человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за 14 сентября в статистику смертей попали 57 жертв коронавируса. Таким образом, всего в России от этой болезни скончались 18 635 пациентов. 2650 из них приходится на Северную столицу, при этом новых случаев не зафиксировано, накануне их было 20.

В городе выявлено 199 заболевших, сто человек признали здоровыми и выписали. Заболеваемость в Северной столице растет, освободившиеся от бремени инфекционного стационара больницы вновь возвращаются к работе с ковидными больными.

Количество заболевших в мире превысило 29 млн человек. Почти миллион скончался.

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Комментарии (2)

Nedopens
Если, так уж и быть, всё же написать, что умер 1 человек, то можно радоваться тому, что смертность уменьшилась в 23 раза
pregatus
Ну так комиссия по воскресеньям отдыхает, красота же. Удивительно, каким дерьмом кормят горожан вместо правдивой информации об эпидемии.
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