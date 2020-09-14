В России за сутки зафиксировано 57 коронавирусных смертей. Петербурга в списке нет

За сутки в смертельную коронавирусную статистику по Петербургу не была включена ни одна смерть. Выписаны сто человек.



По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за 14 сентября в статистику смертей попали 57 жертв коронавируса. Таким образом, всего в России от этой болезни скончались 18 635 пациентов. 2650 из них приходится на Северную столицу, при этом новых случаев не зафиксировано, накануне их было 20.



В городе выявлено 199 заболевших, сто человек признали здоровыми и выписали. Заболеваемость в Северной столице растет, освободившиеся от бремени инфекционного стационара больницы вновь возвращаются к работе с ковидными больными.