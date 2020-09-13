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13.09.2020 20:10
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На Народной улице перевернулся автомобиль. Въезд в город со стороны «Колы» затруднен

Авария на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков перегородил въезд в Петербург со стороны трассы «Кола». В перевернувшемся «Ниссане» пострадала женщина-водитель.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 13 сентября на круговом перекрестке Народной и Большевиков «Ниссан» под управлением 38-летней женщины пытался повернуть направо, вынырнув из-за грузовика перед потоком. Ее маневр и последствия попали на видео.

Ехавшая в крайнем правом ряду «КИА» не ожидала прыткости «Ниссана» и не смогла среагировать. Машина с женщиной за рулем перевернулась. Водитель получила травмы.

Движение на Народной затруднено, скопилась пробка. Полосу от перевернувшейся машины очистили в 19 часов 20 минут.

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Комментарии (7)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Кобыла в очереди на правый поворот стоять не хотела, там много таких дятлов...
avtech
когда такая же безмозглая курица выехала перед моей машиной, она испектору сказала, что только посмотреть высунулась
Kezevo
Каско делает с их мозгами страшные вещи
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