На Народной улице перевернулся автомобиль. Въезд в город со стороны «Колы» затруднен
Авария на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков перегородил въезд в Петербург со стороны трассы «Кола». В перевернувшемся «Ниссане» пострадала женщина-водитель.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 13 сентября на круговом перекрестке Народной и Большевиков «Ниссан» под управлением 38-летней женщины пытался повернуть направо, вынырнув из-за грузовика перед потоком. Ее маневр и последствия попали на видео.
Ехавшая в крайнем правом ряду «КИА» не ожидала прыткости «Ниссана» и не смогла среагировать. Машина с женщиной за рулем перевернулась. Водитель получила травмы.
Движение на Народной затруднено, скопилась пробка. Полосу от перевернувшейся машины очистили в 19 часов 20 минут.