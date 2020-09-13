Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет в ОАЭ без зрителей

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Джастином Гэтжи (США) пройдет без зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Хабиба.

«Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице», — подчеркнул Нурмагомедов.

Бой Нурмегомедов - Гэтжи за чемпионский пояс пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь — нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств. 24 октября в Абу-Даби Хабибу предстоит защитить чемпионский титул в бою с американцем Джастином Гейджи.