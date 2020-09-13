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13.09.2020 18:25
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Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет в ОАЭ без зрителей

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Джастином Гэтжи (США) пройдет без зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Хабиба.

«Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице», — подчеркнул Нурмагомедов.

Бой Нурмегомедов - Гэтжи за чемпионский пояс пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь — нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств. 24 октября в Абу-Даби Хабибу предстоит защитить чемпионский титул в бою с американцем Джастином Гейджи.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом на челюсть. С тех пор Нурмагомедов успел один раз защитить титул чемпиона в бою с Дастином Пуарье удушающим приемом. Макгрегор в свою очередь победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Макгрегор не раз заявлял о своем желании провести реванш с Нурмагомедовым, но, по мнению Хабиба, тот еще не заслужил повторной встречи с ним.

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