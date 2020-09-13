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13.09.2020 16:05
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В реке под Петербургом водолазы после обнаружения пакетов с конечностями ищут другие части тела убитой

Место обнаружения пакетов с человеческими останками в Волховском районе Ленобласти осматривают следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и полиция.

Как пишет 13 сентября 47news со ссылкой на СК по ЛО, акваторию реки Сясь у деревни Коскеницы осматривают следователи-криминалисты с применением криминалистической техники, водолазы, отряд МЧС и полицейские. Сутками ранее местный житель нашёл там два чёрных пакета с женскими руками и ногами.

Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: СК ЛО
Фото: СК ЛО
Фото: СК ЛО

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Комментарии (4)

hal9000
Интересно то кто расчленил читает тут сейчас новости...)..про СЕБЯ..?!..)
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