В реке под Петербургом водолазы после обнаружения пакетов с конечностями ищут другие части тела убитой
Место обнаружения пакетов с человеческими останками в Волховском районе Ленобласти осматривают следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и полиция.
Как пишет 13 сентября 47news со ссылкой на СК по ЛО, акваторию реки Сясь у деревни Коскеницы осматривают следователи-криминалисты с применением криминалистической техники, водолазы, отряд МЧС и полицейские. Сутками ранее местный житель нашёл там два чёрных пакета с женскими руками и ногами.
Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливаются.