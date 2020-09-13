Форточник удачно влез к главбуху одной из петербургских фирм. Захватил миллион с украшениями

Миллиона рублей и драгоценностей лишилась главный бухгалтер одного из сетевых магазинов по продаже рыбы и морепродуктов в Петербурге после того, как к ней в квартиру на втором этаже залез неизвестный через окно. Как выяснила «Фонтанка» 13 сентября, деньги, как и пять колец, серьги, цепочка, браслет и кулон из различных металлов исчезли 11 сентября с Витебского проспекта, 87, когда хозяйки не было дома.

В полицию 34-летняя женщина обратилась вечером в пятницу. Правоохранители оценили сумму ущерба в 1 миллион 168 тысяч рублей. Как сообщает ГУ МВД по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело.