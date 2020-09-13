Фигуристка Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах. Плющенко объяснил, что программа еще не готова

«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально.Произвольную программу Алене ставит Ше-Линн Бурн (канадский хореограф - ред.) по скайпу, на удаленке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась», - объяснил Плющенко журналистам.

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Изначально Косторной поставили программу в группе Этери Тутберидзе, но после перехода к Евгению Плющенко ее решили поменять. По словам Плющенко, фигуристка пришла к нему «нулевая».

Алена Косторная - чемпионака Европы-2020. Об уходе Косторной к Плющенко стало известно в конце июля. Написала об этом в своем инстаграме Этери Тутбердзе. Также она сообщила, что у спортсменки в последнее время возникало всё больше требований, вплоть до отказа тренироваться на одном льду с определенными фигуристками.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла Александра Трусова, обладательница сразу нескольких мировых рекордов благодаря большому арсеналу четверных прыжков.