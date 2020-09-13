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13.09.2020 13:10
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Фигуристка Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах. Плющенко объяснил, что программа еще не готова

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально.Произвольную программу Алене ставит Ше-Линн Бурн (канадский хореограф - ред.) по скайпу, на удаленке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась», - объяснил Плющенко журналистам.

Изначально Косторной поставили программу в группе Этери Тутберидзе, но после перехода к Евгению Плющенко ее решили поменять. По словам Плющенко, фигуристка пришла к нему «нулевая».

Алена Косторная - чемпионака Европы-2020. Об уходе Косторной к Плющенко стало известно в конце июля. Написала об этом в своем инстаграме Этери Тутбердзе. Также она сообщила, что у спортсменки в последнее время возникало всё больше требований, вплоть до отказа тренироваться на одном льду с определенными фигуристками.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла Александра Трусова, обладательница сразу нескольких мировых рекордов благодаря большому арсеналу четверных прыжков.

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Комментарии (5)

мухомор
Ну кто как не Плющенко научит как сниматься с официальных стартов, а потом пролезать без мыла в сборную. На единственное место.
Хорошо у Косторной со здоровьем всё хорошо (чего и делаем ей), шурупы не посыплются в самый неожиданный момент.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Плющ бабло рубит с новогодних шоу для школьников, которые финансирует и оплачивает город... Тренеришко....
Жора  
Ну начинается, то программа сырая, то лёд скользкий!
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