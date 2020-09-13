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13.09.2020 13:00
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«Зенит» может купить полузащитника «Интера»

Полузащитник футбольного клуба «Интер» Жоау Мариу может перейти в петербургский «Зенит». Как сообщает в воскресенье, 13 сентября, итальянское издание Corriere dello Sport, Мариу не входит в планы «Интера».

Он не вернется в Милан и будет находиться в Португалии, пока не клуб не определиться с его будущим.

27-летний португалец до перехода в «Интер» играл за московский «Локомотив». В сезоне-2019/20 Мариу провел 18 матчей в РПЛ, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру.

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
А Жоау Мариу тоже знает о своём счастье?
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