«Зенит» может купить полузащитника «Интера»

Полузащитник футбольного клуба «Интер» Жоау Мариу может перейти в петербургский «Зенит». Как сообщает в воскресенье, 13 сентября, итальянское издание Corriere dello Sport, Мариу не входит в планы «Интера».

Он не вернется в Милан и будет находиться в Португалии, пока не клуб не определиться с его будущим.

27-летний португалец до перехода в «Интер» играл за московский «Локомотив». В сезоне-2019/20 Мариу провел 18 матчей в РПЛ, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру.